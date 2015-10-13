İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Belçika'ya gitti

MHA - İran İslam cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün AB yetkilileri ile temaslarına başlaması bekleniyor. Abdullahiyan ile Ab yetkililerinin Suriye'de kalıcı bir ateşkesi de görüşecekleri açıklanmıştır.

Ab Dış siyaset sorumlusu Feredico Mogherini dün Brükselde düzenlenen Ab dışişleri bakanları oturumu kulisinde yaptığı açıklamada İran'dan bir heyeti ağırlamaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Bilindiği üzere İran son dönemde Suriye krizinin çözümlenmesiyle kendi planının güncelleştirerek teklifte bulunmuştu.

Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlaması ise bu ülkede tüm dengeleri alt üst etmiş ve Suriye krizini yeni bir aşamaya sokmuştur.

İrna

M.M