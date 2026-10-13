İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alireza Yusefi, İngiltere hükümetinin İran'a yönelik mesnetsiz iddialarını reddederek, İngiliz yetkililerin başarısızlıkları örtbas etme ve İran'a karşı temelsiz suçlamalar yöneltme yoluyla, ABD ve İsrail rejimlerinin İran'a yönelik askeri saldırılarına ortak olmaktan ve İran karşıtı terör örgütlerini ile unsurlarını uzun süre barındırmaktan kaynaklanan uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçamayacaklarını vurguladı.

İngiltere'nin İran karşıtı kampanya doğrultusundaki sorumsuz eylemlerini kınayan Batı Avrupa Genel Müdürü, Londra hükümetinin Fairford üssündeki sabotaj girişimiyle ilgili İran'a yönelttiği suçlamalara ilişkin kanıt ve belgeleri en kısa sürede sunması gerektiğini, aksi takdirde İran’ın ikili ilişkileri ciddiyetle gözden geçireceğini ve bunun sorumluluğunun Londra yönetimine ait olacağını belirtti.

İngiliz Büyükelçi de İran'ın itirazlarını Londra'ya ileteceğini kaydetti.

