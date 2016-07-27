Uluslararası Rezevi kalp ve damar hastalıkları kongresi düzenleniyor

MHA- Astan News’un bildirdiğine göre, kalp hastalıklarının önemine dikkat çeken Dr. Menuçehr Radpur, “Kalp krizi ülkedeki ölümlerde en önemli faktörlerden birisidir ve uygunsuz beslenmes, şişmanlık ve hareketsizlik bu hastalığı körükleyen başlıca etkenlerdir.”dedi.

Dr. Menuçehr Radpur açıklamasının devamında şöyle dedi: Kalp ve damar hastalıkları konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve ayrıca kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili uzman hekimlerin bilgilerinin daima güncellenmesi özel önem arzediyor. Bu yüzden 8. Uluslararası Rezevi kalp ve damar hastalıkları kongresi, kalp ve damar hastalıkları alanında en son bilimsel kazanımların paylaşılması, yurt genelindeki kalp ve damar hastalılları uzman hekimlerin bilgilerinin arttırılması ve güncellenmesi, yurt içi ve dışındaki uzman hekimler arasında irtibat sağlanması ve ayrıca Rezevi hastanenin kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili teşhis ve tedavi konusundaki kazanımları ve kapasitelerinin tanıtılması amacıyla düzenleniyor.

Söz konusu kongreye Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Malezya, Türkiye, Hindistan, Mısır, Güney Kore, Viyetnam ve İrlanda’dan olmak üzere, 31 yabancı konuğun katılacağını kaydeden Dr. Radpur, 8. Uluslararası Rezevi kalp ve damar hastalıkları kongresinde 241 makale okunurken, 10 makalenin de poster kalıbında sunulacağını ifade etti.

Dr. Radpur açıklamasının devamında şöyle dedi: Bu kongre kapsamında, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili 3 boyutlu ekokardiyografi, gelişmiş cenin ekokardiyografisi ve temel kavramlar, cenin kalbi üzerinde ameliyatsız tedavi ve elektrofizyoloji konularında 14 seminer ve 4 atölyle düzenlenecektir.

Söz konusu kongrede gündeme gelecek yeni konulara değinen Dr. Radpur şöyle dedi: kalp hastalıkları konusunda özellikle hastalığa karşı önlem alınması, koroner kalp hastalığı teşhis ve tedavisi, doğumsal kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, elektrofizyoloji ve koroner kalp hastalıkları konusunda yeni tedavi ve ameliyat metotları gibi konular, bu kongrede ele alınacak başlıca yeni konulardır.

Yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz

8. uluslararası Rezevi kalp ve damar hastalıkları kongresi icra sekreteri Seyyit Mutahhar Kemal Şucai şöyle dedi: tıbbi alandaki eksikliklerin giderilmesi bağlamında bilimsel ortamın oluşturulması, tıbbi alanda olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Bu bağlamda Rezevi hastane kaliteli tedavi hizmetleri sunmanın yanı sıra eyalet genelinde ilgili alanda hekimlerin bilimsel seviyesinin yükseltilmesi için bilimsel toplantılar düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kutsal Rezevi Külliyesinin siyasetleri doğrultusunda ve Külliyenin mütevellisinin tıbbi hizmetlerin kalitesinin arttırılması, hastalar ve müracaat edenlerin hastanenin tedavi hizmetlerinden memnun kalmaları yönünde beyanatı esas alınarak bu gibi kongrelerin düzenlenmesi gündemimizdedir.

8. uluslararası Rezevi kalp ve damar hastalıkları kongresinde ele alınacak asıl konu doğumsal kalp hastalıkları olacağı, zira söz konusu hastalığın son yıllarda daha da arttığını kaydeden Dr. Şucai, şöyle dedi: Psikolojik durum ve ruhsal zorlanmalar kalp hastalığının gelişimini kolaylaştırabilir. Dünyada ölümlerin %30’dan fazlası, kalp kirizinden kaynaklanıyor. Bu kaygı verici veri, kalp hastalıklarına karşı önlem alınması zaruretinin önemini gösteriyor. Dünyada doğan 100 bebeğin 1'inde doğumsal kalp hastalığına rastlandığı bildiriliyor.

Rezevi hastane kongreleri sorumlusu Dr. Behzat Alizade ise yaptığı açıklamada şöyle dedi: Kongrede okunacak 240 makaleden 100’ü yabancı ve 140 makelenin ise yurt içinden gelen uzmanlar tarafından sunulacaktır. Söz konusu sunumlarda kalp ve damar hastalıkları tedavisi bağlamında en son kazanımlar ele alınacaktır. Doğum öncesi cenin üzerinde yapılan ameliyatlar da söz konusu kongrede ele alınacak konulardan bir diğeridir. Dünyada doğan her 100 bebekten maalesef birinde doğumsal kalp hastalığına rastlanmaktadır. Bu doğumsal hastalık bizim ülkede daha da yaygındır. Bu yüzden hükümetin ve hayırserver kesimler ve sigorta firmalarının bu bağlamda özel desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rezevi Yüksek İhtisas hastanesi şimdiye kadar yurt içinde ve uluslararası alanda 90’dan fazla bilimsel kongre düzenlemiş bulunuyor.

Y.B