Trump'ın sözleri öfke ve çaresizlikten kaynaklanıyor

İran Uzmanlar Meclis Başkanı'yla üyeleri, bugün öğleden önce İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından kabul edildi.

İnkılap Rehberi, uzmanlar meclisinin İslami düzende önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, bu meclis düşünür bir heyet oluşturarak İslam İbkılabı’nın ana hedefi yönündeki ilerlemeler, duraklamalar veya gerilemeleri incelikle ele alması gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei, ABD Başkanı Donlad Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında öne sürdüğü çirkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Bu sözler güce dayanarak değil bilgisizlik, öfke ve çaresizlikten kaynaklanıyor. Zira Amerikalılar Batı Asya bölgesinde yıllardır kurduğu planlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin etkin rolüyle başarısızlıkla sonuçlandığından dolayı öfke içindeler.

İslam İnkılabı’nın sloganlarından birinin “Ne Doğu ne de Batı” olduğunu hatırlatan İnkılap Rehberi, şu anda Doğu Bloku'nun bulunmadığını fakat ABD ile Avrupalı devletlerden oluşan Batı Bloku'nun var gücüyle varlığını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti: Bu slogan kapsamında siyasette Batı’nın etkisi altında kalmayarak onların isteğine kapılmadan vatanımızı Batı kültüründen muhafaza etmeliyiz. Bunun yanı sıra kültürümüzü Batı kültüründen arındırmalıyız. Bu konuda uzmanlar meclisine büyük görev düşüyor.

Ülkedeki bazı ekonomik sorunlara da değinen Ayetullah Hamanei, İran halkı ile ilgili yetkililere hitap ederek, “Hem ekonomik hem de kültürel sorunların çözümü Batı’ya güvenerek değil, yalnız ve ancak tüm vatandaşların çabaları ve yerel kapasitelerin vasıtasıyla gerçekleşebilir” değerlendirmesini yaptı.

İnkıap Rehberi, sözlerine şunları ekledi: Dünya ile ilişkileri kesmemiz gerektiğini söylemiyorum. İslam İnkılabı’nın başlangıcından bugüne kadar her daim dünyayla geniş ilişkiler içinde olmamız gerektiğini vurguladım, fakat şunu kastediyorum ki, “Güçlü ayaklarınızı yabancıların bastonuyla değiştirmeyin”.

Nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin Ayetullah Hamanei, “Nükleer konusunda sırf müzakerelerin yapılası herhagi bir sorun teşkil etmiyor. Fakat karşı tarafın yaptığı hataların anlşama ihlali kapsamına girmemesi, ancak İran’ın attığı adımların ihlal olarak belirlenmesi gibi konular üzerinde dikkatle özen gösterilemsi gerekiyordu” ifadelerinde bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi, ABD’li yetkililerin İran’a olan öfkeleriyle ilgili olarak, “ABD yıllar önce Batı Asya bölgesine karşı Büyük Ortadoğu Projesi’ni planladı. Fakat bu proje üç ana kolda yani Lübnan, Suriye ve Irak’ta başarısız oldu. Halihazırda bölgedeki gerçekler oldukça farklı çünkü onlar Lübnan ve Irak'ta hiçbir sonuç alamadılar. ABD ile müttefikleri Suriye’de terör örgütleri destekleyip bir hayli insnalık dışı cinayetler işlemesine rağmen, DEAŞ çöküşün eşiğinde ve Nusra Cephesi de geri püskürtülerek izole edildi” görüşünü paylaştı.

“İran’ın bölgedeki yapıcı varlığı ve kilit rolü ABD ile Siyonist Rejim’in çizdiği projelerin hayata geçmesini engelledi” ifadesini kullanan İnkılap Rehberi, bunların ABD’nin öfkeden çıldırmasına sebep olduğunu kaydetti.

İran'ın bölge ve dünyadaki etkin varlığı konusunda İslam İnkılabı Rehberi, bunun mantık, akıl, kararlılık ve duyarlılık çerçevesinde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.