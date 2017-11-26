Enbar vilayetindeki ‘temizleme operasyonu’ sürüyor

DEAŞ’a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı bir açıklamada, Enbar vilayetine bağlı “Ravah” kentinin kuzeyinde yürütülen temizleme operasyonunun ikinci aşamasında 8 köyün yanı sıra toplam 950 kilometrekarelik bir alanın teröristlerden temizlendiğini bildirdi.

Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ravah kentinin kuzeyindeki ‘Sehul Ravah’, ‘El Zerke’, ‘Muhirice’, ‘Ferhan el-Refik’, ‘Kevir’, ‘Mutred’, ‘Kare el-Suf’ ve El Kasr’ köyleri Irak güvenlik güçleri tarafından teröristlerden temizlendi” ifadesi kullanıldı.

Abdulemir Yarullah, son günlerde yaptığı bir açıklamada, "Ordu ve Haşdi Şabi güçleri, Salahaddin, Musul ve Enbar kentleri arasında bulunan El Cezire ve Fırat Nehri'nin yüksek noktalarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı temizleme operasyonu başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günkü basın toplantısında da DEAŞ’ın Irak’ta askeri olarak bittiğini açıklamıştı.