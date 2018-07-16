İran'dan Trump'a petrol uyarısı

İran'ın OPEC temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, internet üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a birer mektup gönderdi.

Bloomberg’in haberine göre; Kazımpur Erdebili’nin yazdığı mektupta, “ABD Başkanı’na tavsiyem şu: Petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik petrol rezervlerini kullanmama ve İran petrolüne ambargodan vazgeçme” ifadesine yer verildi.

Traump’a gönderilen mektupta, “Sayın Başkan, daha önce tahmin ettiğim gibi, İran'ın petrol ihracatını karşılayacak herhangi bir kapasite bulunmadığı için stratejik petrol rezervlerinize başvurdunuz. Fakat bunun birçok kötü sonucu olacak” belirtildi.

Kazımpur Erdebili, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya, İran'ın 2,5 milyon varil petrol ihracatının yerini doldurabileceğini sanıyorlar. Onların tuzağına düştünüz çünkü bu yanlış bir hesaplma. Dünya petrol fiyatları daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Hüseyin Kazımpur Erdebili, ABD liderinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) yaptığı müdahalelerini eleştirerek, "Küresel petrol arz-talep dengesini etkileyen ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüttüğü politika yüzünden petrol fiyatları yakında 100 dolara bile çıkacak” açıklamasını yapmıştı.