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27 Eki 2026 20:36

İran grekoromen güreşinde tarih yazdı

İran grekoromen güreşinde tarih yazdı

İran Milli Grekoromen Güreş Takımı, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sergilediği olağanüstü performansla, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda İran Milli Grekoromen Güreş Takımı, ; 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak 192 puanla dünya şampiyonu oldu.

Altın madalya kazanan kahramanlar

İran ekibinin şampiyonluk yolundaki altın madalya sahipleri şu isimler oldu:

  • Said İsmaili (67 kg)
  • Daniyal Sohrabi (72 kg)
  • Gulamreza Farruhi (82 kg)
  • Fardin Hedayati (130 kg)

Şampiyonada diğer madalya kazanan İranlı güreşçiler ise şöyle oldu:

Gümüş Madalya: Payam Ahmedi (55 kg), Ali Ahmedi Vefa (60 kg), Alireza Muhammedi (87 kg)

Bronz Madalya: Ali Osku (77 kg), Muhammed Hadi Sarevi (97 kg)

Dünya Şampiyonası Takım Sıralaması:

1. İran (192 puan)
2. Azerbaycan (104 puan)
3. Özbekistan (80 puan)
4. Belarus (63 puan)
5. Kazakistan (63 puan)
6. Rusya (61 puan)
7. Bulgaristan (60 puan)
8. Gürcistan (53 puan)
9. Çin (51 puan)
10. Ermenistan (50 puan)
 

News ID 1939414

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