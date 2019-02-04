Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü

Dolar, geçen hafta Fed'in şahinden güvercine dönen politika söylemleriyle düştü. TL başta olmak üzere gelişmekte olan ülke paraları değer kazandı. Ocak ortasında Trump'ın demeciyle 5.50 TL'ye dek çıkan kur, merkez bankası ve Davos mesajlarının ardından Fed'deki değişiklikle 5.15 TL'ye dek indi ancak kalıcı olamadı.

Cuma günü kur ve faiz Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısıyla başladı. Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaretin takip edildiğini belirten ve yaptırım ihlali halinde harekete geçeceğini söyleyen ABD'li yetkililerin mesajları sonrası satış baskısı devam etti.

Dolar/TL dalgalı seyir izlediği cuma günün 5.20 üzerine kapatırken, analistler küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtiyor.

4 Şubat sabahında dolar, 5.22 - 5.23 TL bandından el değiştiriyor. Euro ise 5.98 TL'den işlem görüyor.

Piyasaların gündeminde enflasyon verisi ve ihracat rakamları var. Yılın ilk enflasyon rakamında beklentiler yüzde 1 civarı artışla TÜFE'nin yüzde 20 üzerinde gerçekleşmesi.