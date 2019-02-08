  1. Ekonomi
8 Şubat 2019 - 11:23

Dolar/TL güne 5.26 seviyelerinde başladı

Dolar/TL güne 5.26 seviyelerinde başladı

Kur son işlem gününe 5.26 seviyelerinde başladı.

Dün %1'in üzerinde yükselerek 5.22'den 5.27'lere çıkan, günü de 5.26 seviyelerinden tamamlayan Dolar/TL sabah saatlerinde de 5.26 civarında seyrediyor.

Bloomberg'in haberine göre, Euro/TL %0.26 düşüşle 5.9668'de işlem görüyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve Çin - ABD ticaret müzakerelerine dair olumsuz haber akışı birçok gelişen ülke para biriminin düşüşünde etkili oldu.

Bugün içeride ve dışarıda kurun hareketinde etkili olacak veri akışı bulunmuyor.

ABD - Çin ticaret görüşmelerinde nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunun açıklanması küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olurken ABD Borsaları Perşembe gününü %1'i aşan kayıplarla tamamladı. Asya piyasaları da bugün ABD endekslerini takip ederek ticaret endişeleriyle düştü.

News Code 1876485
Kamran AZAR

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