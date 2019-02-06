Dolar kuru 5.20 bandında

Dolar kuru, enflasyon verisiyle başlanan haftada dalgalanmaya devam ediyor. Aşağı yönlü trend genel itibarıyla devam etse de dolar/TL cephesinde oynaklık sürüyor.

Haftanın ilk günü enflasyon rakamlarının ardından Asya piyasaları öncülüğünde kayıplarını geri alan TL, dün 5.18 seviyelerine indi ancak içerideki gelişmelerin ardından yeniden 5.20 üzerine çıktı ve 5.1978 ile günü kapadı.

Öte yandan, Merkez Bankası reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,54 puan azalarak 75,61'e indi.

TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya göre 0,54 puan azalarak 75,61'e geriledi. Endeks, Aralık 2018'de 76,15 düzeyinde bulunuyordu.

İç piyasalarda izlenecek veri bulunmuyor. Dışarıda ise Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret

görüşmeleri ve Brexit yakından takip ediliyor.

6 Şubat günü dolar kuru 5.2012, euro ise 5.93 civarından el değiştiriyor.