İran yapımı iki kısa film Hong Kong'da gösterilecek

İran yapımı iki kısa film bu sene 24’üncüsü Hong Kong’da düzenlenecek olan Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nde (IFVA) gösterime girecek.

Arman Fayyaz’ın yönettiği “Manikür” adlı kısa film festivalin Asya Yetenek Yarışması’nda gösterilirken, Seyyed Mohsen Pour Hosseini Shakib’in yönetmenliğini üstlendiği “Ballsy” adlı animasyon da jüri heyetinin önerdiği filmler arasında sinemaseverlerle buluşacak.

“Manikür” intihar ederek ölen ve ardından da cinsiyeti açığa çıkan bir genç kadının muhafazakar köylülerin arasında yarattığı tartışmayı konu alıyor.

Bir kafeste tutuklu olan iki civcivin hikayesini anlatan “Ballsy: Bir Devrimin Hikayesi” nde de bu iki civciv daha fazla yiyecek elde etmek için sahibine karşı ayağa kalkıp onu mağlup ediyor. Ancak zaferden sonra kafesten çıkamadıkları için kimse onları besleyemiyor.

Hong Kong'un yanı sıra tüm Asya yetenekleriyle etkileşim kurmak ve onların ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla Hong Kong Sanat Merkezi tarafından düzenlenen bu festival uzun metrajlı filmler, kısa filmler ve sanatsal medya alanında Asya’nın önde gelen festivallerinden biridir.

Söz konusu festival 6-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.