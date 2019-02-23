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23 Şubat 2019 - 15:33

İran'ın "Evcil Adam"ı Fransa'ya gidiyor

İran'ın "Evcil Adam"ı Fransa'ya gidiyor

İranlı sinemacı Marziyeh Abrar’ın yönetmenliğinde yapılan “Evcil Adam” adlı animasyon Fransa’da düzenlenecek olan "Cine Corte Animasyon" Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

İranlı sinemacı Marziyeh Abrar’ın yönetmenliğinde yapılan “Evcil Adam” adlı animasyon 10’uncsu Fransa’da düzenlenecek olan "Cine Corte Animasyon" Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Söz konusu festival 8-24 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Rouen kentinde düzenlenecek.

“Evcil Adam” animasyonu dükkanında uyuyarak, kendisini bir hayvan kafesinde yakalanmış olarak bulan hayvan satıcısının hikayesidir. Bu adam kendisini hayvanlardan kurtarmaya çalışıyor ancak her seferinde yeni engellerle karşılaşıyor.

News Code 1876839
Ruya FEREYDUNI

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