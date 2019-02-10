“Evin Doğumlu” belgeseli Berlin'de gösterildi

Almanya'da yaşayan İran asıllı Meryem Zare’nin yazıp yönettiği “ Evin Doğumlu” adlı belgesel filmi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 69. Uluslararası Berlin Festivali'nin "Retrospective" bölümünde gösterildi.

Söz konusu belgesel, 80'li yıllarda İran'daki Evin Hapishanesi'nde doğan ve daha sonra Almanya’ya göç eden Meryem adlı bir kızın hikayesini anlatıyor.

10 gün sürecek festivalde 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek. Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

7 Şubat'ta açılışı yapılan festivalde ödüller, 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

TRT Haber'e göre, 69. Berlin Film Festivali'nin televizyon yapımları ve dizilere odaklanan Drama Series Days bölümünde bu yıl TRT de yer alıyor.