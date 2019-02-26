İran Kolombiya'da "Sürücülük Kursu" açacak

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği "Sürücülük Kursu" adlı kısa film Kolombiya’da düzenlenecek olan 59. Uluslararası Cartagena Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Latin Amerika’nın en eski film festivali olan “Cartagena” festivali, Uluslararası Film Yapımcıları Meslek Birliği Federasyonu (FİYAB) ve Oscar Akademisi tarafından onaylanmıştır.

Söz konusu festival 6-11 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Söz konusu kısa film Finlandiya’da yapılacak olan 49. Uluslararası Tampere Film Festivali’nde de gösterilecek.