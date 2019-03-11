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11 Mart 2019 - 12:55

İranlı yönetmene ABD’den büyük nişan

İranlı yönetmene ABD’den büyük nişan

İranlı sinemacı Muhammed Rıza Vatan Dust’un yönetmenliğiyle yapılan “Lotus” adlı belgesele ABD’de düzenlenen Uluslararası BIG SKY Film Festivali’nde festival nişanı verildi.

Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, İran yapımı “Lotus” adlı belgeselin yönetmeni Muhammed Rıza Vatan Dust’a ABD’de düzenlenen 16. Uluslararası BIG SKY Film Festivali’nin nişanı hediye edildi.

BIG SKY’ın Mini-Doc yarışma bölümünde seçilmiş eserlerden biri olan “Lotus” bu etkinliğin sonunda Artistic Vision Award ödülüne layık görülmüştü.

ABD’nin BIG SKY nişanı dün Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi Genel Müdürü Seyyid Muhammed Mehdi Tabatabai Nejad tarafından Vatan Dust’a takdim edildi.

News Code 1877279
Ruya FEREYDUNI

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