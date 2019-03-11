İranlı yönetmene ABD’den büyük nişan

Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, İran yapımı “Lotus” adlı belgeselin yönetmeni Muhammed Rıza Vatan Dust’a ABD’de düzenlenen 16. Uluslararası BIG SKY Film Festivali’nin nişanı hediye edildi.

BIG SKY’ın Mini-Doc yarışma bölümünde seçilmiş eserlerden biri olan “Lotus” bu etkinliğin sonunda Artistic Vision Award ödülüne layık görülmüştü.

ABD’nin BIG SKY nişanı dün Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi Genel Müdürü Seyyid Muhammed Mehdi Tabatabai Nejad tarafından Vatan Dust’a takdim edildi.