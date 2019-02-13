İran'dan ABD'nin Venezuela tutumuna sert tepki

İran'ın BM Elçisi İshak Al-i Habip, Bağlantısızlar Hareketi tarafından organize edilen Venezuela konulu toplantıya katıldı.

Tonlantıda konuşma yapan Al-i Habip, bu ülkedeki mevcut olayları bölge ile uluslararası barış ve güvenlik için tehdit teşkil etmeyen “bir iç sorun meselesi” olarak nitelendirdi.

“Venezuela devletinin doğrudan rızası olmadan yabancı güçler tarafından hiçbir girişim yapılmamalı.” diyen Al habip, hiç kimsenin Caracas devletine ne yapıp yapmamasını emretmemesi gerektiğini bildirdi.

Al-i Habip, ABD’nin Venezuela'da ekonomik savaş başlatıp tek taraflı yaptırımlar uygulayarak ekonomik bir kriz yarattığını belirterek, şöyle devam etti:

“Amerika Birleşik Devletleri bu krizi Venezuela’ya yönelik düşmanlığını haklı çıkarmak için birer gerekçe olarak kullanıyor. Amerikalılar demokrasiyi ve insan haklarını desteklemeyi amaçlamıyor, tersine bu tür politikalar insan haklarını ve demokrasiyi ciddi şekilde baltalıyor.”

ABD’nin nihai amacının Venezuela’nın petrolünü kontrol etme olduğunu ifade eden Al-i Habip, “Onlar anayasal ve demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirmek için sivil bir darbeye öncülük ediyorlar.” açıklamasını yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi’nin Venezuela ile dayanışma içinde olduğunu ilan etmesi gerektiğinin altını çizen Al-i Habip, İran’ın uluslararası kuralları ihlal eden ABD’nin Venezuela tutumunu şiddetle kınadığını dile getirdi.