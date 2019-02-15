Maduro: ABD'nin Venezuela temsilcisiyle gizli görüşmeler yaptık

Associated Press (AP) haber ajansına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetine yönelik düşmanca duruşunu sert bir şekilde eleştiren Maduro, New York'taki iki gizli toplantıda Venezuela Dışişleri Bakanı'nın Washington'un Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'tan 'özel, halka açık ya da gizlice' ülkeyi ziyaret etmesini istediğini dile getirdi. Her iki toplantının birkaç saat sürdüğünü söyleyen Maduro, "Eğer görüşmek istiyorsa sadece ne zaman, nerede ve nasıl olacağını söylesin, orada olacağım" dedi.

AP'ye konuşan ABD'li üst düzey bir idari yetkili, ABD'nin 'Maduro'yu da içeren eski Venezeuela yetkilileriyle çıkış planlarını görüşmeye istekli olduklarını' ifade etti.

ABD yönetimi, geçen ay Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı. Karara başta Avrupa Birliği olmak üzere ABD'nin müttefiki çok sayıda ülke destek vermişti.

1990'lı yıllarda İran-Kontra skandalı sonrasında ABD Kongresi'ne yalan beyanda bulunmak suçuyla hüküm giyen Elliott Abrams, Latin Amerika'daki kontralara verdiği destekle biliniyor. Venezuela Özel Temsilciği görevine Abrams'ın getirilmesi, Trump yönetiminin Venezuela'ya dönük daha sert bir tavır alma kararlılığına işaret etti.

Diğer yandan AP'ye konuşan iki üst düzey Venezuelalı yetkili, Abrams ile Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza arasındaki iki görüşmenin de ABD'nin talebi üzerine geldiğini söyledi.

26 Ocak'ta gerçekleşen ilk toplantıda Abrams'ın, Venezüella tarafını ülkeye asker konuşlandırmakla tehdit ettiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra AP'nin aktardığına göre, 11 Şubat'ta gerçekleştirilen ikinci toplantı, ABD'nin kamuoyuna dönük tehditkar açıklamalarına rağmen daha sakindi. Abrams'ın, ABD'nin Venezuela hükümetine dönük taleplerini yumuşatmak konusunda hiçbir işaret vermediği, yine de Venezuela heyetinin toplantıları bir tartışma fırsatının verilmesi açısından bir işaret olarak gördüğü aktarılıyor.