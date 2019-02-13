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13 Şubat 2019 - 11:07

Lavrov: ABD’nin, Venezuela’da ar damarı çatladı

Lavrov: ABD’nin, Venezuela’da ar damarı çatladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Finlandiyalı mevkidaşı Timo Soini ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Venezuela’da bütün siyasi güçlerinin katılımıyla ulusal diyalog için gereken tüm koşulların en kısa zamanda oluşturulmasından yana olan Meksika ve Uruguay’ın girişimine en baştan destek verdik” dedi.

Sputnik'e göre, Venezuela muhalefetinin bu diyalogu reddetmesini değerlendiren Lavrov, “Muhtemelen bu muhalefeti, ABD temsilcileri yönettiğindendir. O temsilciler ki, Venezuela’daki krizin nasıl çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda ar damarları çatladı”.

News Code 1876603
Azar MAHDAVAN

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