Lavrov: Yaptırımlar ilk halkı mağdur bırakıyor

Dün gece saatlerinde Moskova’da katıldığı bir konferansta konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların hükümetlere yönelik olduğu iddiaları reddederek, “Her şeyden önce bu yaptırımlar ilk halkı mağdur bırakıyor.” ifadelerinde bulundu.

Lavrov AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara işaret ederek şöyle dedi:Aynı şey İran, Suriye ve Kuzey Kore için de geçerli.

ABD’nin tek taraflı politikalarının AB’ye de sızdığını belirten Rus yetkili, “Maalesef onlar söz konsu yaptırımların milletleri hedef alamadığı bahanesiyle böyle girişimlerde bulunuyorlar.” diye konuştu.

Sergey Lavrov ilaveten ülkesinin 2016 ABD Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine müdahale ettiği suçlamaları bir kez daha reddederek şunları kaydetti: Seçimlerden 3 sene geçmesine rağmen Washington’un halen bu tür iddialarda bulunması ABD halkını küçük düşürme anlamına gelir.