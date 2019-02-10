Gazprombank'tan Reuters'in Venezuela iddiasına yalanlama

Rusya’nın enerji devi Gazprom’a bağlı Gazprombank, Reuters haber ajansının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın Rus bankasında yeni hesaplar açtığı yönündeki iddiasını yalanladı. Reuters’ın haberinde, PDVSA’nın müşterilerinden, petrol için yapacakları ödemeleri Rus bankasındaki yeni hesaba yatırmalarını istediği ileri sürülüyordu.

Sputnik'e göre, Gazprombank tarafından yapılan basın açıklamasında ise Reuters’ın bu iddiası yalanlandı ve şöyle denildi: "Reuters haber ajansının haberinin gerçekle ilişkisi yoktur. Dünyadaki en büyük petrol şirketlerinden biri olarak PDVSA’nın aralarında uluslararası bankaların da olduğu birçok bankada hesabı bulunmaktadır. PDVSA bazı Rus şirket ve müşterileriyle ortak faaliyet çerçevesinde Gazprombank grubu bünyesindeki bankamızda birkaç yıl önce hesaplar açmıştı. Ancak altını çizmek isteriz ki, yeni hesaplar açılmamıştır ve bankamız tarafından açılması da planlanmamaktadır."