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25 Şubat 2019 - 12:16

ABD'den Rusya'ya yardım çağrısı

ABD'den Rusya'ya yardım çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, ABD’nin Kuzey Kore ile nasıl etkileşime gireceği konusunda öneride bulunmak için Moskova’dan yardım talebinde bulunduğunu bildirdi.

Reuters’in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov bugün yaptığı açıklamada Vietnam’daki ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki görüşme öncesinde Washington’un Kuzey Kore ile nasıl etkileşime gireceği konusunda öneride bulunmak için Moskova’dan yardım istediğini açıkladı.

Sergey Lavrov ABD’in bu isteğine yönelik daha fazla detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere önümüzdeki Salı günü Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gidecek.

Kuzey Kore medyası dün Donald Trump ile Kim Jong Un arasında yapılacak müzakerelerin başarısız kaldığı takdirde ABD halkının güvenlik tehditlerinden asla kurtarılmayacağını duyurdu.

Kim Jong Un da  ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Cumartesi günü Vietnam’a gitmişti.

İki ülke liderlerinin Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Phu Trong’ın resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

News Code 1876890
Ruya FEREYDUNI

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