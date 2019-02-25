ABD'den Rusya'ya yardım çağrısı

Reuters’in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov bugün yaptığı açıklamada Vietnam’daki ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki görüşme öncesinde Washington’un Kuzey Kore ile nasıl etkileşime gireceği konusunda öneride bulunmak için Moskova’dan yardım istediğini açıkladı.

Sergey Lavrov ABD’in bu isteğine yönelik daha fazla detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere önümüzdeki Salı günü Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gidecek.

Kuzey Kore medyası dün Donald Trump ile Kim Jong Un arasında yapılacak müzakerelerin başarısız kaldığı takdirde ABD halkının güvenlik tehditlerinden asla kurtarılmayacağını duyurdu.

Kim Jong Un da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Cumartesi günü Vietnam’a gitmişti.

İki ülke liderlerinin Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Phu Trong’ın resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.