Amerikan ajanın İran'a firarı istihbarat açısından büyük bir darbe

New York Times gazetesi “Wayward Storm” kod adıyla tanınan ve Farsça eğitimi alarak Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da gizli istihbarat görevleri yürüten eski Amerikan ordusunun ajanı Monica Elfriede Witt hakkında bir yazı yayınladı.

Buna göre, Witt’in ABD ordusu istihbarat bölümündeki çift taraflı ajanların isimlerini söylediğinden şüphe edilğini belirten eski bir ABD istihbarat görevlisi, İran’ın bu isimlerden bazılarını tespit ettiğini öne sürüyor.

New York Times’ın yayınladığı yazıda, "İslam dinini kabul eden Monica Alfred Witt, 8 ABD istihbarat teşkilatı çalışanının isimini ifşa etmekle suçlanıyor. O yabancı ülkelerleki ajanlarla yapılan haberleşme teknikleri konusunda da bilgiye sahipti." belirtildi.

Bunlara ilave olarak yazıda, "Witt’in Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerinde yürtülen Amerikan ordusunun gizli operasyonları hakkında da bilgisi vardı." ifadesine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı da son günlerde Amerikan ordusu istihbarat bölümünde çalışan ve çok gizli bilgileye erişim yetkisine sahip olan Monica Elfriede Witt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Witt’in "Hollywoodisim" Konferansı'na katılmak için Şubat 2012'de İran'a gittiğini söyleyen bakanlığın iddiasına göre, bu ziyaret Witt’in casusluk faaliyetlerinin önünü açıyor.