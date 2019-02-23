Ruhani'den Trump'ın tartışılan kararına sert eleştiri

Tahran'da düzenlenen Perdis Teknoloji Parkı Kazanımları Fuarı'nda bilim temelli şirketlerin genel müdürleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede geçen 5 sene boyunca bilim alanında önemli ve göze gelir adımlar atıldığını kaydetti.

Ruhani’nin konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkenin gelişimindeki ilk altyapı hiç şüphesiz düşünce özgürlüğüdür. Akademisyenlerimize bu konuda sahip oldukları özgürlüğü kısıtlarsak gelişme imkanımız ortadan kaybolur. Her çeşit kalkınma ise özgürlük ilkesinden kaynaklanıyor.

Devlet, hükümet ve düzenimiz bilim alanında size gereken altyapıları oluşturmalı fakat bunlar sadece binalar, krediler ve para ile sınırlı değil. Birinci altyapı özgürlüktür. Bu altyapılar olşutuğu zaman ortaya çıkan uygun ortamda öğrenciler gelişme yolunda adım atabilir.

Bazı ülkeler fiziki olarak duvar örme peşindeler ancak bunun için istedikleri bütçeyi Kongre’den alamıyorlar. Ayrıca vize ve ardından bilim için de duvar inşa etmeyi hedefliyorlar; İran’daki bir seminere katılmak için ülkemize gelmeye çalışan araştırmacılara izin verilmiyor.

Onlar yıllarca kaydettikleri gelişmelerin işte duvarın bulunmamasından kaynaklandığını bilmiyorlar bile. ABD’deki gelişmenin nedenlerinden biri de bu ülkede çeşitli etniklerle uyruklardan insanların bir arada yaşamasıdır. Sayılarca İranlı bu ülkede yaşamını sürdürüp çalışıyor. Kendini duvarlarla sınırlayan herhangi bir ülke içeriden yok olmaya yönelip asla gelişmeyecek.