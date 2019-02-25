Kaliteli üretim yaptırımlara karşı atılması gereken ilk adım

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Kooperatif, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı.

Bakanlığın üst düzey yöneticilerine hitap eden Ruhani, “İşyerleri toplumumuzda aktif bir ortam olmalı ve hepimiz işle gurur duymalıyız, çünkü yararlı çalışmalar toplum için çok değerlidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırımlara karşı mücadelede atılması gereken bir adım ise, dışardan gelen gereksinimleri karşılamak için ülkede çalışıp kaliteli ürünler üretmektir.” ifadesini kullandı.

İran yapımı ürünlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, “Vatandaşların İran ürünlerine güvenmesi ve bu malların diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet etmesi oldukça değerli.” açıklamasında bulundu.

Hükümetin en önemli görevlerinden birinin ülkede istihdam sağlama olduğunu belirten Ruhani, işsizliğin tüm sorunlar ve problemlerin kaynağı olduğuna dikkati çekti.