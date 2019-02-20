Ruhani Avrupa'yı sert sözlerle eleştirdi

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son günlerde İran donanmasına eklenen Fatih sınıfı denizaltı hakkında, bunun denizcilik endüstrisinde ülkenin gücünü gösterdiğini bildirdi.

Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Varşova Zirvesi'ne ilişkin Ruhani, “ABD’liler ilk önce zirvenin İran karşıtı olduğunu açık bir şekilde ilan ettiler, fakat tüm ülkeler buna karşı çıkınca ana konusunu değiştirerek Ortadoğu olduğunu söylemek zorunda kaldılar.Müttefikleri olan AB üyesi ülkelerin katılımının seviyesi bile çok düşüktü.” dedi.

Ruhani, Varşova Zirvesi'nin amacının “İranofobi ile Filisin meselesini gündemden düşürme” olduğunu belirterek, ABD’nin hedefinin hiçbirine ulaşmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin bir kısmında da ABD’nin İran’la ticaret yapan bankalar ve şirketilere baskı uygulamasını “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Varşova Zirvesi ile eşzamanlı olarak Soçi’de düzenlenen Suriye konulu İran-Türkiye-Rusya 3’lü Zirvesi’ni “başarılı ve yapıcı bir toplantı” olarak değerlendiren Ruhani, “Üç ülke, ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerini eleştirerek onların işgalci girişimlerle şimdiye kadar teröristlerin yararına hizmet ettiğini belirttiler.” ifadesini kullandı.

Ruhani, İran’ın tüm dost ülkelerle yakın ilişkiler kurmak istediğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Ülkelerle etkileşim ilkesi bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda bölgedeki dost ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerle münasebet kurmak istiyoruz. Ancak bizimle çalışan ülkeler aşırı hırs arayışı içinde olmamalı. Zira İran için ulusal menfaatler ile değerleri çok büyük önem taşıyor ve bu konuda asla taviz veremez. Avrupa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, ancak hiçbir sorumsuz davranışı kabul etmeyeceğiz.”