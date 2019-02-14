Ruhani Türk mevkidaşı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüştü. Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı yapıldı.

Söz konusu zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilmesi bekleniyor.

Zirvede ayrıca İdlib ilindeki son durum ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin de ele alınacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, Ruhani’nin Suriye konulu İran-Rusya-Türkiye Üçlü Liderler Zirvesi kapsamında Putin ve Erdoğan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirmişti.

Daha önce üç ülkenin liderlerinin katıldığı zirve 7 Eylül 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da yapılmıştı.