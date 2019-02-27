Petrol ABD stoklarındaki düşüşle yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektör raporunun ham petrol stoklarında sürpriz düşüşü işaret etmesi ve Rusya'nın üretim kısıntısının OPEC ve ortakları ile varılan anlaşmaya uyumlu olduğunu teyit etmesinin ardından son bir haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta, CME Group Inc.'deki bir sorun nedeniyle işlemlerin üç saat durması sonrası seansın tekrar başlaması ile birlikte yüzde 1 kadar yükseldi. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) raporuna göre, petrol stokları geçen hafta ülke çapında 4.2 milyon varil düştü. Bloomberg'in anketine göre, Çarşamba günü açıklanacak resmi verilerin stoklarda 3 milyon varillik bir artışı göstermesi bekleniyor. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol üretimini Aralık seviyesine göre günlük 140,000 ila 150,000 varil düşürdüğünü kaydetti.

Ham petrol bu yıl, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretimi kısma ve piyasayı yeniden dengeye getirme çabaları ile birlikte yüzde 23 civarında yükseldi. Venezuela'da kötüleşen siyasi kriz ve ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin işaretler de fiyatları destekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu ve düşürülmesi gerektiği yolundaki çağrısı fiyatların Pazartesi günü sert düşmesine neden oldu, ancak bu etki geçici gibi görünüyor.