ABD'nin ham petrol üretimi günlük 12,1 milyon varile ulaştı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 104 bin varil arttı.

Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 4 bin varil, diğer eyaletlerde 100 bin varil yükseldi. Bu artışla ülkenin ham petrol üretiminde son 59 haftada 45 kez yükseliş görüldü.

Böylece, 16-22 Şubat haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de 12,1 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 3-9 Kasım haftasında 11,7 milyon varile, 5-11 Ocak haftasında 11,9 milyon varile, 9-15 Şubat haftasında ise 12 milyon varile ulaşmıştı.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.