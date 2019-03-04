Petrolde son durum

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.41 artışla 65.34 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.39 artışla 56.02 dolardan işlem görüyor.



DHA'ya göre, altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı umutlarıyla 25 Ocak’tan bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.25 dolardan,



- altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,294.7 dolardan,



- bakır, yüzde 0.31 artışla 2.94 dolardan,



- platin, yüzde 0.71 düşüşle 857.6 dolardan ve



- paladyum da yüzde 0.05 artışla 1,505.3 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,506 liraya döndü.