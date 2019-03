Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın fiyatların düşürülmesi çağrısına uymaması ve ABD'de petrol stoklarındaki düşüşün arzın sıkışmaya başladığını işaret etmesi ile birlikte üst üste üçüncü haftayı da kazançla geçmeye yöneldi.

Bloomberg'e göre; Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, erken saatlerde 37 sent kadar yükseldikten sonra, Singapur saati ile 11:56'da 20 sent yukarıda varil başına 57.42 dolar seviyesinde seyrediyordu. Kontrat Perşembe günü 28 sent yükselerek 57.22 dolardan kapandı ve bu hafta yüzde 0.3 yükseldi.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 31 sent yükselerek varil başına 66.62 dolara ulaştı. Kontrat Perşembe günü 27 sent düşüşle 66.31 dolara indi. Nisan vadeli kontrat Perşembe günü 36 sent düşüşle 66.03 dolardan vadesini doldurdu. Küresel gösterge Brent petrolü, Mayıs vadeli WTI'a kıyasla 8.81 dolar primli işlem gördü.