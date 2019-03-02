İsrail ürünleri Kuveyt pazarlarından toplandı

Filistin Bilgilendirme Merkezi’nin aktardığı habere göre, kaçak bir şekilde Kuveyt’e gelen İsrail malları ilk kez bu ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilerek, toplandı.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, İsrail’den ithal edilen 60 çeşit gıda ürününün Kuveyt’teki bazı alışveriş merkezlerinden toplandığı belirtildi.

Kuveytli bir yetkili malların kaçak ve yasadışı olarak bu ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.

Sözü geçen yetkili bu ürünlerin Kuveyt’in hiçbir ilişkisi olmadığı işgal altındaki bölgelerden yasadışı bir şekilde ithal edildiği için toplandığını açıkladı.