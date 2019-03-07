  1. Toplum
7 Mart 2019 - 13:39

Kuveyt'te hemşire ve müezzinlerin ehliyet alması engellendi

Kuveyt'te hemşire ve müezzinlerin ehliyet alması engellendi

Kuveyt'te Trafik Genel Müdürlüğü, hemşire ve müezzinlerin ehliyet alabilmesini engelleyen bir karar yayımladı.

TRT'nin Kuveyt’in Al-Anba gazetesinden aktardığı habere göre, hemşire ve müezzinlerin ehliyet alabilmesini engelleyen kararın, trafik düzenlemesinden sorumlu Trafik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf el-Hade tarafından yayımlandığını duyurdu.

Kuveytli bir güvenlik kaynağı ise, hemşire ve müezzinlere ehliyet verilmesini engelleyen kararı, "Müezzinlerin büyük çoğunluğu mescitlerde çalışıyor ve orada yaşıyor. Hemşirelerin ise ulaşımlarını Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği araçlarla sağlamaları gerekiyor." sözleriyle açıkladı.

News Code 1877169
Muhammed BURHAN

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