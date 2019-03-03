Galatasaray kâbusu bitirmek istiyor

Fanatik'e göre, Galatasaray, Erzurumspor karşısında deplasman maçlarındaki kötü kaderini tersine çevirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, 4 kez mağlup oldu, 2’sinde de berabere kaldı. Bu sezonki tüm yenilgilerini deplasmanda alan Galatasaray’ın, üst üste 2 dış saha galibiyeti bulunmuyor.

Evinde oynamadığı maçlarda tam 16 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Cim Bom, bu olumsuz seriye rağmen, deplasmandaki son 4 lig mücadelesini kaybetmedi; 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.