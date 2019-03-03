  1. Spor
3 Mart 2019 - 10:01

Galatasaray kâbusu bitirmek istiyor

Galatasaray kâbusu bitirmek istiyor

Cim Bom, Erzurum karşısında deplasmandaki kötü kaderini tersine çevirmek istiyor. Bu sezonki tüm yenilgilerini dış sahada alan Galatasaray’ın, deplasmanda üst üste iki galibiyeti bulunmuyor

Fanatik'e göre, Galatasaray, Erzurumspor karşısında deplasman maçlarındaki kötü kaderini tersine çevirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, 4 kez mağlup oldu, 2’sinde de berabere kaldı. Bu sezonki tüm yenilgilerini deplasmanda alan Galatasaray’ın, üst üste 2 dış saha galibiyeti bulunmuyor.

Evinde oynamadığı maçlarda tam 16 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Cim Bom, bu olumsuz seriye rağmen, deplasmandaki son 4 lig mücadelesini kaybetmedi; 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

News Code 1877042
Azar MAHDAVAN

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