Dünya Güreş Birliği İranlı güreşçiyi takdir etti

Dünya Güreş Birliği (UWW) İranlı güreşçi Hasan Yazdani’nin resmini paylaşarak, bu güreşçiyle birlikte Bulgaristan’daki Dan Kolov güreş turnuvasında mindere çıkacak olan Gürcistanlı Geno Petriashvili, Türkiyeli Taha Akgül, ABD’li Jordan Burroughs ve Kyle Snyder gibi güreşçileri serbest stilin en iyi beş güreşçisi olarak tanıttı.

Dünya Güreş Birliği sıralama sisteminin bir parçası olan serbest güreş Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvası 28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Bulgaristan’ın Ruse kentinde düzenlenecek.

Buna ilave olarak, İran milli takımında 74 kiloda Mustafa Hüseyn Hani, 86’da Hasan Yazdani, 97 kg’de Rıza Yazdani ve 125 kiloda Perviz Hadi bu turnavada mücadele edecek güreşçilerdir.