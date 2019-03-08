Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

Sputnik’te yer alan habere göre, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, uzun süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Mutafyan'ın bugün vefat ettiğini belirtti.

Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği olan Mesrob Mutafyan, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'de Memphis Üniversitesi'nde sosyoloji ve felsefe okuyan Mutafyan 1977 yılında Üç Horon Kilisesi'nde dinsel rütbe diyakosluğa yükseltildi.

​Mutafyan, Kudüs Ruhban Okulu'nda öğretmenlik, Kınalıada'daki Ermeni Kilisesi'nde vaizlik yaptı. 1983'te Patrikhane Genel Sekreterliği'ne getirilen Mutafyan Türkçe, İngilizce, Klasik Ermenice, İbranice, İtalyanca ve Fransızca biliyor. Mutafyan 1998 yılında patrik seçildi.