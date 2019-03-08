İran, Fransa’ya yeni büyükelçi atadı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Behram Kasımi İran’ın Paris Büyükelçiliği’ne atandı.

Daha öncelerde İran’ın İrlanda, İspanya ve İtalya büyükelçisi olarak da görev yapan Behram Kasımi, 19 Haziran 2016’da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olmuştu.

Fransız hükümetinden 6 Mart’ta yapılan yazılı açıklamada da daha önce İslamabad Büyükelçisi olarak görev yapan Philippe Thiebaud'nun Tahran Büyükelçisi olarak atandığı ifade edildi.

Terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından geçen yıl 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen etkinliğe karşı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da bulunduğu 3 İranlı, Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Bombalı saldırı girişiminin arkasında İran’ın olduğunu iddia eden Fransa, olayla ilgili olduğu söylenen İranlı bir diplomatı da sınır dışı etmişti. Tahran yönetimi ise olayı, İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik "komplo" olarak nitelemişti.

Daha sonra eylülde Tahran'a büyükelçi atamasının askıya alındığını duyuran Fransa'ya karşı İran da Paris'teki büyükelçisini çekmişti.