İran ile Irak zor durumlarda birbirlerinin yanında duracak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun CERA Week enerji zirvesinde İran ile Irak arasındaki ilişkilerle ilgili öne sürdüğü mesnetsiz iddialarına tepki göstererek, şöyle dedi: İran ile Irak arasındaki ilişkiler iki ülkenin yetkilileri ve halkının iradesiyle ve saygı, güven ve karşılıklı menfaatler üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu ülkelerin hiçbirisi ABD’nin müdahaleci politikalarının aksine, kendi irade ve isteklerini diğer tarafa empoze etmeye çalışmamaktadır.

Behram kasımi, "Yüzyıllardır komşu olan İran ile Irak zor durumlarda birbirlerinin yanında duracaklarına karar vermişler." ifadesini kullandı.