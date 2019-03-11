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11 Mart 2019 - 13:57

Medel - Quaresma kavgası dış basında

Medel - Quaresma kavgası dış basında

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu.

Beşiktaş-Atiker Konyasporkarşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın frikikten attığı golle skoru 2-1'e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı.

Fanatik'e göre, frikiği kullanmak üzere topa hareketlenen Ricardo Quaresma'ya, Şilili yıldız Gary Medel tepki gösterdi. Bunun üzerine Quaresma, Medel'e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı.

Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo Quaresma frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı.

Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı. Medel ve Quaresma arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu.

Özellikle Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti. 

News Code 1877281
Azar MAHDAVAN

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