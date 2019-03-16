Japonya basını duyurdu: Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!

Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiralanan Kagawa konusunda Japonya’dan güzel haberler geliyor. Japonya’da dün yapılan haberlere göre; Beşiktaş, yaz aylarında Kagawa’yla birlikte Japonya turuna çıkacak. Bu gelişme ise aslında daha büyük bir olayın habercisi. Kagawa’nın mukavelesi sezon sonunda bitecek. Beşiktaş’ın Kagawa’yla Uzak Doğu’ya gidebilmesi için sözleşmesini uzatması gerekiyor. Yani Japonlara göre bu iş çoktan bitti. Kagawa, Kartal’da kalacak.

MECBURi OPSİYON MADDESİ

Akşam'ın haberine göre, Alman ekibi Dortmund’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 sezon daha kiralanacak. Ancak bu sürenin ardından Dortmund’la da mukavelesi biteceği için kiralama sözleşmesine “Mecburi satın alma opsiyonu” konulacak. Finansal Fair Play kriterlerine dikkat etmek zorunda olan Beşiktaş, bu rakamı düşük tutmaya çalışacak. Yani önümüzdeki sezonun sonrasında Beşiktaş, opsiyonu ödeyip, Kagawa’nın tapusunu da kasasına koyacak.

GÖNLÜ KALMAKTAN YANA

Kagawa, daha önce yaptığı açıklamalarda Beşiktaş’ta kalmak istediğini açıklamıştı. Kartal’daki formuyla yeniden milli takıma göz kırpan tecrübeli oyuncu için Japonya’dan federasyon yetkililerinin geldiği de ortaya çıktı. Konya maçında sonradan oyuna giren ve galibiyet golünü atan futbolcu için şimdilik milli takım onayı çıkmadı. Çünkü Kagawa’nın 90 dakikalık performansı merak ediliyordu. Yakın zamanda milli takım yetkilileri tekrar onun için gelecek.