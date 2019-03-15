Boeing 737 Max’lerin İran üzerinden uçuşu yasaklandı

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının İran üzerinden uçuşu yasaklandı." dedi.
Son günlerde Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda dahil bazı ülkeler Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing 737 Max 8" uçuşlarını durdurmuştu.
Etiyopya Hava Yolları'na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
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