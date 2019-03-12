  1. Toplum
12 Mart 2019 - 08:53

Etiyopya'daki uçak kazasında 21 BM çalışanı yaşamını yitirdi

Etiyopya'daki uçak kazasında 21 BM çalışanı yaşamını yitirdi

BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da düşen yolcu uçağında 21 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Etiyopya'daki korkunç kazada aralarında 21 BM çalışanın da olduğu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti" dedi.

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle küresel bir trajedi yaşandığını belirten Guterres, dünyanın her köşesinden gelen ve dün hayatını kaybeden BM personelinin ortak noktalarının insanlığa hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

News Code 1877292
Kamran AZAR

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