Şam’ın davet etmediği güçler Suriye’yi terketmeli

Şam’da düzenlenecek olan İran-Suriye-Irak genelkurmay başkanları terörle mücadele konulu üçlü zirveye katılmak üzere Suriye’ye giden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, söz konusu zirvede yabancı güçlerin Suriye’deki askeri varlığının ele alınacağını bildirdi.

“Meşru Suriye hükümetinin daveti üzerine İranlıların bu ülkede bulunduğu gibi başka ülkelere ait güçlerin askeri varlığı da Şam hükümetinin izni ve bilgisi dahilinde olmalıdır” diyen Tümgeneral Bakıri, yabancı güçlerin İdlib ve Doğu Fırat bölgelerindeki yasadışı varlığına da dikkati çekerek, bu güçlerin en yakın zamanda o bölgeleri terketmeleri gerektiğini vurguladı.

Tümgeneral Bakıri, “Şam hükümetiyle koordine olmadan bu ülkede bulunan güçler Suriye’yi terketmeli” ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda’da bir camiye düzenlenen terör saldırısını da kınadıklarını belirten İran Genelkurmay Başkanı, “Bu cinayet şu demektir ki sözde Hristiyan, Müslüman veya herhangi bir din ve inanç mensubu olan bu kişiler Amerika, bazı Avrupa ülkeleri ve Siyonist Rejim’in islamofobik yaklaşımlarından etkileniyorlar. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı IŞİD teröristleri yöntemiyle yapıldı. Bu teröristleri destekleyen gruplar Müslümanları korkutarak İslam’ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Bu grupların IŞİD’le hiçbir farkı yok.” diye konuştu.