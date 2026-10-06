İran Devrim Muhafızları Özel Kuvvetleri, ŞİÖ tatbikatı için Belarus’a gitti

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerini temsilen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nden bir ekibin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin ortak terörle mücadele tatbikatına katılmak üzere Belarus’a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Batılı ve Avrupalı ülkelerin İran’ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini azaltmaya çalıştığı bir dönemde Belarus’taki tatbikata katılımın, İran’ın ŞİÖ üyeleriyle sürdürdüğü stratejik etkileşimin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel kuvvetler ekibinin, üye ülkelerin kuvvetleriyle deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla tatbikata katılmak üzere Belarus’a gönderildiği ifade edildi.

Geçen yıl da Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Şabestar bölgesinde ortak terörle mücadele tatbikatına ev sahipliği yaptı. İran’ın dördüncü ev sahibi ülke olarak düzenlediği tatbikatın, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlık ve kapasitesini ortaya koydu.