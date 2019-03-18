Dolar ve euro yatay başladı

Dolar/TL geçen hafta oldukça sakin bir seyir izledi. Dolar kuru genellikle 5.45 TL etrafında hafif dalgalanırken, euro ve sterlin biraz daha hareketliydi ancak kur genel olarak gelişen ülke paralarından görece negatif ayrıştı.

Öte yandan tahvil faizleri ise yükselme eğiliminde. 10 yıllık gösterge faizler geçen hafta 15.5 seviyesinden 16 üzerine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizleri ise 18.64 düzeyinden bir ara 30 bp yükselse de spotta 18.73 ile kapandı.

Analistler, Merkez Bankası'ndan yılın ikinci yarısında indirimlere başlamasını beklerken faizlerdeki yükselişin kurdaki stresten kaynaklı olabileceği belirtiriyor. Yurtiçi yerleşikler ise döviz almaya devam ederek mevduatını neredeyse 105 milyar dolara çıkardı.

Tahvil piyasasına yabancı para girişinin de azaldığını vurgulayan uzmanlar enflasyonda daha net bir manzaranın oluşmasının beklendiği belirterek TL de dahil piyasaların gelişen ülke paralardaki pozisyonlarını gözden geçirdiğini vurguluyor.

18 mart sabahı dolar 5.45, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.18 ve 7.245 ile güne başladı.

Türkiye'nin veri gündeminde bu hafta tüketici güven endeksi ve merkezi hükümet bütçe stoku rakamları öne çıkarken küresel göstergeler açısından daha yoğun bir veri akışı olacak. Euro bölgesi ve ABD başta olmak üzere küresel bazda PMI rakamları belli olacak ve FED, ekonomik projeksiyonların açıklanacağı toplantısını 20-21 mart tarihinde gerçekleştirecek.

Piyasalar başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri ve yerel seçimler öncesi ekonomiye yönelik atılacak adımları izliyor.

Dışarıda ise küresel ticaret savaşları, Brexit gelişmeleri izleniyor.