  1. Ekonomi
8 Mart 2019 - 10:41

Dolar/TL güne 5.46'da başladı, gözler istihdam verisinde

Dolar/TL güne 5.46'da başladı, gözler istihdam verisinde

Dolar/TL dün akşam 5.48'e kadar yükselmesinin ardından 5.46'da başladı, ABD verisi izlenecek.

Dün 5.43 - 5.45 bandında dalgalanan, akşam yükselişini hızlandırarak saat 23:42'de 5.4813 ile 14 Ocak'tan beri en yüksek seviyeye çıkan kur güne güne 5.46'da başladı.

Euro 6.12'e, sepet kur 5.79'da seyrediyor.

ABD - Türkiye ilişkileri ve S400 konusundaki gelişmelerin kur üzerinde baskı yaptığı belirtiliyor.

AMB'DEN YENİ ADIM

Avrupa Merkez Bankası dün faiz oranlarında değişiklik yapmazken faizlere ilişkin yönlendirmesini değiştirdi ve ilk faiz artışının zamanlamasını en erken gelecek yıla erteledi. AMB, bankalara uzun vadeli kredi sağlamak ve enflasyonu orta vadede hedefe yaklaştırmak amacıyla yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) programı açıkladı. Banka, Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü.

News Code 1877184
Kamran AZAR

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