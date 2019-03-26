Dolarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve iletişimi ile Cuma günkü kayıplarının bir kısmını dün geri alan Dolar/TL bugüne 5.57, Euro/TL 6.3165 seviyesinde başladı. Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 6.5 değer yitirmişti. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün güne 5.67 TL'den başlamış ve gün içinde 5.57 seviyesine kadar gerilemişti.