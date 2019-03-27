İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait saha kontrol noktasını bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yayımladığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri bir kompleksin içindeki bazı hedefleri bombaladığını kaydetti.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den İsrail'e roket atılması ve yanan balon gönderilmesine karşılık düzenlendiği iddia edildi.