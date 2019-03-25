Netanyahu, Gazze'yi vurmakla tehdit etti

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nden Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine yapılan roket saldırısına tepki gösterdi.
İsrail’in bu saldırıya karşılık vereceğini belirten Benyamin Natanyahu, Gazze’ye benzeri görülmemiş bir askeri saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
Netanyahu son günlerde defalarca Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıları göz ardı ederek, bu bölgeye yönelik saldırıları sürdüreceğini belirtti.
Bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nden Tel Aviv’e yapıldığı sanılan füzeli saldırı sonucu en az altı kişi yaralandı.
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