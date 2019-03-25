  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Mart 2019 - 14:28

Netanyahu, Gazze'yi vurmakla tehdit etti

Netanyahu, Gazze'yi vurmakla tehdit etti

Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nden Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine yapıldığı sanılan roket saldırısı hakkında konuştu.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nden Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine yapılan roket saldırısına tepki gösterdi.

İsrail’in bu saldırıya karşılık vereceğini belirten Benyamin Natanyahu, Gazze’ye benzeri görülmemiş bir askeri saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Netanyahu son günlerde defalarca Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıları göz ardı ederek, bu bölgeye yönelik saldırıları sürdüreceğini belirtti.

Bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nden Tel Aviv’e yapıldığı sanılan füzeli saldırı sonucu en az altı kişi yaralandı.

News Code 1877519
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler