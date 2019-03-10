İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İsrail hava saldırısı, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanını hedef aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.