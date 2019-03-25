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25 Mart 2019 - 11:18

Tel Aviv'e roket saldırısı: 6 yaralı

Tel Aviv'e roket saldırısı: 6 yaralı

Siyonist Rejim'in Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine pazartesi erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi.

Euronews'da yer alan habere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine pazartesi erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi. Gazze Şeridi'nden yapıldığı sanılan saldırı sonucu en az altı kişi yaralandı.

Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunan Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu, ziyaretini yarıda kesti.

"Güvenlik nedenleriyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyaretimi yarıda keseceğim" diyen Netanyahu, saldırıyı "çirkin bir suç" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından İsrail'e döneceğini açıkladı.

İsrail güçleri roketin çarptığı evde yangın çıktığını ve yaralılara müdahale edildiğini belirtti.

İsrailli makamlar, fırlatılan roketin Hamas'ın kullandığı silah tipine benzediği gerekçesiyle saldırının Hamas tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Diğer yandan Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

News Code 1877515

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